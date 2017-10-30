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Росіяни вели переговори про викрадення українських прикордонників - джерело

Понеділок, 30 жовтня 2017, 10:16
Викрадені прикордонники Ігор Дзюбак і Богдан Марцонь

Зникнення українських прикордонників було спецоперацією росіян, відповідні переговори російської сторони були зафіксовані впродовж двох місяців до викрадення українських прикордонників Богдана Марцоня і Ігоря Дзюбака.

Про це йдеться у статті "Української правди", оприлюдненій в понеділок - "Викрадення українських прикордонників на Сумщині. Версії та нові подробиці".

Як ідеться в тексті, за інформацією джерел "Української правди" впродовж двох місяців до зникнення Марцоня і Дзюбака, українська сторона фіксувала переговори росіян, де ставилась задача затримати двох українських прикордонників.

"Саме цей факт наштовхує правоохоронні органи на думку, що українські прикордонники були викрадені навмисно, швидше за все, для обміну", - зазначається в статті.

Інші джерела "Української правди" фактично підтвердили цю інформацію, зазначивши, що викрадення українських прикордонників було "російською спецоперацією".

Крім того, за словами речника держприкордонслужби Олега Слободяна, неподалік від машини Богдана й Ігоря, яка лишилася неподалік від кордону, у двох місцях виявили прим'яту траву, що свідчить про те, що там була засідка.

Слободян наполягає, що Ігор і Богдан перебували неподалік кордону, бо виконували завдання.

"Кордон охороняється цілодобово. Марцонь і Дзюбак є представниками командування відділення. Ми можемо стверджувати, що вони виконували завдання, відповідні записи про моніторинг є. Вони можуть робити це в будь-який час. Але що саме спонукало їх бути в тому місці, нам невідомо", – сказав Слободян.

Спілкування з хлопцями відбувається лише через адвоката, якого найняла родина Марцоня. Батьки Ігоря ж упевнені, що в цій політичній справі адвокат допомогти не зможе.

За словами дружини Богдана Марцоня – Ольги  - адвокат бачилась з ним три чи чотири рази. Однак юрист не розповідає, як хлопці потрапили на територію РФ.

"Адвокат сказала, що згідно з їхніми правилами, має право не розголошувати інформацію, якщо ми не маємо російського громадянства. Тому навіть мамі, яка перебуває в РФ при особистій зустрічі вона нічого не розповіла", - сказала Ольга.

Попри такі умови, важливу звістку Богдан все ж таки зміг надіслати. "Через адвоката він попросив передати в Прикордонслужбу і нам, щоб не думали, що вони зрадники і пішли туди з власної волі", - розповіла Ольга.

Оксана Коваленко, УП

Теми: заручникиРосіяПрикордонна служба
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