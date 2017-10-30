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Бойовики обстрілюють два напрямки з піхотного озброєння

Понеділок, 30 жовтня 2017, 17:12

Від початку доби бойовики 4 рази обстріляли із піхотного озброєння позиції української армії. Втрат серед українських воїнів немає.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 30 жовтня 2017 року.

"Так, удень найманці декілька годин били з гранатометів і великокаліберних кулеметів на підступах до Авдіївки та Троїцького, що на Донецькому напрямку", - йдеться у повідомленні.

На Приморському напрямку з цієї ж зброї російсько-окупаційні угруповання вели вогонь у районі Мар’їнки і Водяного.

Близько 13 години бойовики, попри домовленості, обстріляли із 120-міліметрового міномету житлові квартали селища Водяне. Там, за інформацією штабу, взагалі немає позицій сил АТО.

Теми: ДонбасАТОвійнаРосія
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