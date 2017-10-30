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МАУ відкриє прямий рейс Київ-Торонто

Понеділок, 30 жовтня 2017, 19:47

Влітку 2018 року авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" відкриє прямий авіарейс за маршрутом Київ–Торонто.

Про це повідомляє "Урядовий портал".

"Я радий анонсувати, що з літа наступного року Київ та Онтаріо стануть ще ближче. Адже українська авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" відкриває регулярний авіарейс Київ-Торонто. Це суттєво сприятиме не лише зміцненню міжлюдських контактів, а й відкриє нові можливості для розвитку бізнесу, особливо в контексті набуття чинності 1 серпня 2017 року Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою", - сказав прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Відповідну заяву очільник уряду оприлюднив під час зустрічі з главою уряду провінції Онтаріо в Канаді Кетлін Вінн.

Як відомо, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" з 25 квітня наступного року запустить прямі регулярні рейси за маршрутом Київ - Копенгаген.

"Українська правда" у Threads

Теми: УкраїнаКанадаавіа
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