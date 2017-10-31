Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У 2016 році рекордно зріс рівень вуглекислого газу у атмосфері - звіт

Вівторок, 31 жовтня 2017, 02:49

Минулого року рівень діоксиду вуглецю у повітрі зріс на 50% більше, ніж у середньому за останні 10 років.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на звіт Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО).

У 2016 році середня концентрація вуглекислого газу досягла 403,3 ppm (мільйонних часток).

За інформацією ВМО, значне зростання рівня СО2 спричинене діяльністю людини та зміною клімату.

"Це найбільше зростання, яке ми спостерігали за ті 30 років, як у нас є ця мережа досліджень", - розповіла керівник програми зі спостереження за світовою атмосферою Оксана Тарасова.

Автори звіту попереджають - швидкий ріст показників вуглекислого газу може спровокувати "непередбачувані зміни у кліматичній системі, що призведе до екологічних та економічних збоїв".

Теми: екологія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
екологія
На Полтавщині через забруднення річки Псел заборонили купання, риболовлю й використання води
Грета Тунберг постане перед судом за непокору поліції
Україна потребує "екологічного Рамштайну"
Останні новини
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
Усі новини...
Реклама: