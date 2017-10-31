У 2016 році рекордно зріс рівень вуглекислого газу у атмосфері - звіт

Минулого року рівень діоксиду вуглецю у повітрі зріс на 50% більше, ніж у середньому за останні 10 років.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на звіт Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО).

У 2016 році середня концентрація вуглекислого газу досягла 403,3 ppm (мільйонних часток).

За інформацією ВМО, значне зростання рівня СО2 спричинене діяльністю людини та зміною клімату.

"Це найбільше зростання, яке ми спостерігали за ті 30 років, як у нас є ця мережа досліджень", - розповіла керівник програми зі спостереження за світовою атмосферою Оксана Тарасова.

Автори звіту попереджають - швидкий ріст показників вуглекислого газу може спровокувати "непередбачувані зміни у кліматичній системі, що призведе до екологічних та економічних збоїв".