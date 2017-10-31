Сильній вітер залишив без світла 94 населених пункти

Внаслідок поривів вітру в ніч 31 жовтня і спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 94 населених пунктів у 7 областях.

Про це станом на 7 ранку вівторка повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

У Київській області знеструмило 27 н.п., у Житомирській – 19 н.п., у Сумській – 17 н.п., у Хмельницькій – 13 н.п., в Івано-Франківській – 8 н.п., у Чернівецькій – 7 н.п., у Дніпропетровській – 3 н.п.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.