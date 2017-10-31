У поліції розповіли, як охоронятимуть Раду надалі

Керівник поліції Києва Андрій Крищенко каже, що після знаття посиленої охорони Верховної Ради порядок тут будуть забезпечувати поліцейські та військові.

Про це повідомляє прес-служба столичного управління Нацполіції.

За словами Крищенка, з 31 жовтня патрулювання території навколо парламенту вестиметься у звичному режимі. Таке рішення прийняте у зв’язку з нечисленною кількістю учасників акції під Радою.

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"Було прийняте рішення змінити режим несення служби для патрулів, які забезпечують охорону порядку на цій акції", - зазначив він.

Голова поліції Києва зауважив, що тримати великі сили поліції та Нацгвардії біля ВР недоцільно.

"Тут же, під Верховною Радою України, залишаються наряди патрульної поліції, піші патрулі у Маріїнському парку та прилеглій території, а також військовослужбовці для охорони адміністративної будівлі", - підсумував Крищенко.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розпорядився зняти посилену охорону Верховної Ради.

Один з лідерів партії Саакашвілі "Рух нових сил" нардеп Юрій Дерев'янко вважає, що Нацгвардію відкликали з-під Ради для того, аби за допомогою "тітушок" розігнати пікетувальників.

Українська правда