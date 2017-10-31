Затримано підозрювану у вбивстві полковника СБУ в Маріуполі

Служба безпеки затримала в Одесі жінку, яку підозрюють у вчиненні підриву машини полковника СБУ Олександра Хараберюша в Маріуполі Донецької області у березні цього року.

Про це повідомив голова СБУ Василь Грицак на брифінгу у вівторок ввечері.

Він розповів, що в Одесі затримали жительку Донецька Прасолову Юлію Володимирівну. Під час брифінгу Грицак показав відео, на якому видно, як жінка закладає вибухівку в автомобіль полковника СБУ.

За свою роботу вона отримала 15 тисяч доларів.

"За вказаним фактом СБУ розслідувала провадження за частиною 3 статті 258 КК "Вчинення терористистичного акту". Слідством проведено великий обсяг роботи, в результаті якого особу, яка нами підозрюється у вчиненні цього терористичного акту сьогодні затримано у місті Одеса. Туди ця людина прибула, щоб отримати біометричний паспорт", - розповів глава СБУ.

Грицак додав, що підозрювана входила до "центру спецоперацій під егідою "МГБ ДНР". За інформацією голови СБУ, "центр" координується і фінансується спецслужбами РФ, а його очолює Євдокімов Василь Вікторович, з позивним "Ленін".

Наразі тривають слідчі дії за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу.

Юлія Прасолова www.slovoidilo.ua

Як відомо, вибух автомобіля, в якому перебував Хараберюш, стався 31 березня в Центральному районі Маріуполя на перетині просп. Металургів і вул. Кафайської. Сам Хараберюш, який займав посаду заступника начальника головного відділу контррозвідки Донецького управління СБУ, загинув на місці.

Українська правда