У Нью-Йорку невідомий наїхав і стріляв у людей, є жертви
У Нью-Йорку на Манхеттені невідомий збив на машині декількох людей, за різними даними загинули від двох до шести людей і поранені від чотирьох до одиннадцяти.
Про це повідомляє "РБК".
Напад стався поблизу меморіалу Всесвітнього торгового центру.
Свідки розповіли, що автомобіль пікап проїхав однією з громадських велосипедних доріжок, збив велосипедистів і пішоходів та врізався у автобус. Після цього з авто вийшов чоловік та почав стріляти.
За інформацією газети New York Post, загинули двоє людей і ще чотири постраждали, передає телеканал АВС. Водночас The New York Times пише, що загинули 6 осіб і 11 отримали поранення. Офіційної інформації про жертв поки немає.
Пізніше в поліції розповіли, що чоловік врізався у іншу машину, після чого він вийшов з авто і почав погрожувати іншому водієві предметом, схожим на вогнепальну зброю.
Поліцейські поранили нападника і наразі він знаходиться під вартою.
Наїзд на людей на велодоріжці розслідується як можливий теракт. Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на джерела в правоохоронних органах та джерело Associated Press.
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TERROR EN MANHATTAN | Al menos 6 personas murieron en un tiroteo en Nueva York. La policía dijo en Twitter que había arrestado a un sospechoso, pero no habló de heridos ni proporcionó otros detalles. Según informó un testimonio desde Nueva York a la señal de TN, "hay reporte de niños heridos", se trató de "un ataque intencional" que terminó con disparos y el hecho sucedió "a pocas cuadras de la zona del Memorial 11-S". . #NuevaYork #Heridos #Muertos #Atentado #Manhattan #Terror