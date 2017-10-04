Президент внесе у ВР два законопроекти щодо Донбасу

Президент Петро Порошенко внесе до Верховної Ради два законопроекти щодо Донбасу.

Про це "Українській правді" повідомили джерела в Адміністрації президента.

"Буде два законопроекти. Один про реінтеграцію Донбасу. Другий про замороження на рік закону про особливості місцевого самоврядування на Донбасі", - сказав співрозмовник.

Він висловив сподівання, що обидва проекти будуть внесені у середу.

За словами співрозмовника, закон про реінтеграцію "давно назрів і є можливістю бути чесними із самими собою, бо війна вже давно – не АТО".

Він додав, що водночас продовження закону про особливий порядок місцевого самоврядування на Донбасі дозволить і далі вести дипломатичні переговори.

"Українська правда" також звернулася до першого віце-спікера ВР Ірини Геращенко з проханням підтвердити або спростувати цю інформацію, однак вона утрималася від коментаря і не дала прямої відповіді.

"Я дам всі коментарі з цього приводу після внесення", - сказала вона і додала, що перебуває у Мінську, де має відбутися засідання Тристоронньої контактної групи.

Раніше представник України у Тристоронній контактній групі Ольга Айвазовська в ефірі каналу ZIK заявила, що якщо не буде продовжено закон про особливий порядок місцевого самоврядування на Донбасі, то в Україні можуть з’являтися серйозні проблеми із санкційним пакетом щодо Росії.

18 жовтня закінчується дія закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", який приймався на три роки у вересні 2014 року.

"Якщо він не буде продовжений, то я думаю, в України з’являться серйозні проблеми, принаймні із санкційним пакетом щодо РФ, проведенням переговорів як в Мінському форматі, так і Нормандському", – впевнена Айвазовська.

Зокрема, за її словами, цей закон є базою, відштовхуючись від якої можна вести будь-які перемовини.

"Ми можемо його продовжити на рік, щоб забезпечити базу для комунікації щодо миротворців ООН, летальної зброї, перемовин у різних форматах. Вони сьогодні врешті запрацювали, особливо двосторонні Росія-США на нашу користь", – констатувала Айвазовська.

Раніше заступник голови АП Костянтин Єлісєєв заявив у вівторок депутатам, що законопроект про реінтеграцію Донбасу буде внесено президентом у парламент у середу.

Остаточний текст про реінтеграцію Донбасу поки ніхто не бачив. Раніше повідомлялося, що проектом планується назвати Росію агресором, визначити комлекс заходів для реінтеграції Донбасу, створити механізм застосування ЗСУ для захисту країни від російської агресії в умовах гібридної війни.

Оксана Коваленко, УП