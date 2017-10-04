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У ВР з'явився ще один проект про реінтеграцію Донбасу

Середа, 4 жовтня 2017, 14:57

У Верховній Раді зареєстровано альтернативний президентському проект про реінтеграцію Донбасу за авторством групи депутатів "Самопомочі".

Відповідний проект зареєстрований на сайті парламенту під номером 7163-1.

Він називається: "Проект Закону про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями".

Авторами проекту є Оксана Сироїд, Олег Березюк, Ірина Подоляк, Єгор Соболєв, Олена Сотник, Семен Семенчкенко, Тарас Пастух, Роман Семенуха, Кіраль Сергій, Олександр Опанасенко, Ярослав Маркевич, Лев Підлісецький,Іван Мірошніченко, Руслан Сидорович, Ірина Сисоєнко, Павло Костенко, Андрій Журжій та Вікторія Войцицька.

Тексту документа на сайті станом на 14:56 немає.

Перед цим було зареєстровано проект президентського закону про реінтеграцію Донбаса, який він вніс як невідкладний.

Українська правда

Теми: законодавствоДонбас
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