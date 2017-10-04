Порошенко вніс у ВР ще один закон по Донбасу
Середа, 4 жовтня 2017, 15:25
Президент Петро Порошенко вніс до Верховної ради ще один проект закону по Донбасу.
Відповідний проект зареєстровано під номером 7164.
Це проект закону про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей.
Проект визначено Президентом як невідкладний.
Тексту документа станом на 15:25 немає.
Раніше співрозмовники УП повідомляли, що президент Петро Порошенко внесе до Верховної Ради два законопроекти щодо Донбасу.
У середу пілся обіду у ВР було зареєстровано проект президентського закону про реінтеграцію Донбаса, який він вніс як невідкладний.
Українська правда