Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вища рада правосуддя відсторонила суддю Чауса

Середа, 4 жовтня 2017, 18:23

Вища рада правосуддя відсторонила від посади суддю Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса.

Відповідне рішення ухвалила Третя дисциплінарна палата ВРП, повідомили "Українській правді" у прес-службі ради.

Як відомо, в серпні Вища рада правосуддя відкрила проти Чауса дисциплінарну справу.

У вересні керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявляв, що питання екстрадиції українського судді Миколи Чауса з Молдови в Україну залежить від рішення президента країни Ігоря Додона.

Як відомо, 9 серпня 2016 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП викрили суддю Чауса в отриманні хабара в розмірі $150 тис. Зазначені кошти були виявлені в двох скляних банках, які суддя особисто закопував у дворі власного дому.

6 вересня Верховна Рада підтримала подання Генеральної прокуратури України про надання згоди на затримання та арешт судді. Чаус втік з України.

З 11 листопада 2016 року суддя перебував в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу.

1 березня 2017 року Чаус здався правоохоронцям у Молдові. Відразу після цього САП заявила про наміри вимагати його видачі Україні для проведення досудового розслідування відповідно до законодавства.

Українська правда

Теми: суд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
суд
Справи Майдану: суд оголосив вирок харківським "тітушкам", які викрали й катували людину
Трамп не зміг оскаржити виплату $5 млн письменниці, яка звинуватила його в домаганнях
ДБР направило в суд понад 75 обвинувачень щодо суддів за пів року
Останні новини
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
Усі новини...
Реклама: