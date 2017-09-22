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Екстрадиція скандального судді Чауса з Молдови залежить від Додона - САП

П'ятниця, 22 вересня 2017, 02:36

Питання екстрадиції українського судді Миколи Чауса з Молдови в Україну залежить від рішення президента країни Ігоря Додона.

Про це розповів керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький в програмі "Право на владу" на телеканалі 1+1, передає Інтерфакс-Україна.

"В рамках міжнародно-правової допомоги ми всі необхідні документи Молдові надали для його (Чауса) екстрадиції. У той же час він попросив про політичний притулок", - сказав керівник САП.

За словами Холодницького, САП контактує з цього питання з антикорупційним прокурором Молдови.

"Питання досі на розгляді, поки не буде рішення президента республіки про екстрадицію, надання або ненадання йому політичного притулку", - пояснив Холодницький.

Він також додав, що українська сторона не може впливати на рішення цього питання, може лише просити прискорити його розгляд.

Як повідомлялося, 9 серпня 2016 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП викрили суддю Чауса в отриманні хабара в розмірі $ 150 тис. Зазначені кошти були виявлені в двох скляних банках, які суддя особисто закопував у дворі власного приватного домоволодіння.

Верховна Рада 6 вересня підтримала подання Генеральної прокуратури України про надання згоди на затримання та арешт (взяття під варту) судді Чауса.

З 11 листопада 2016 року суддя перебував в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу з метою арешту і подальшої екстрадиції в Україну. Його підозрюють у скоєнні злочину за ч.4 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

1 березня 2017 року Чаус здався правоохоронцям у Молдові. Відразу після цього САП заявила про наміри вимагати його видачі Україні для проведення досудового розслідування відповідно до законодавства.

"Українська правда" в Threads

Теми: Антикорупційна прокуратураМолдоваХолодницький
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