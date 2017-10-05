У Криму масово вилучають ділянки у власників

У 2017 році Департамент з майнових та земельних відносин окупаційної влади Севастополя подав до судів близько 3,8 тисячі позовів про витребування ділянок у власність міста.

Про це повідомляє "Комерсант" з посиланням на саме відомство.

Позови подані до тих, хто придбав землю в 2015-2016 роках у власників, які отримали її незаконно і безоплатно. В адміністрації міста впевнені, що землю люди повинні повернути.

За даними департаменту, вже винесено 900 рішень, з яких 23 вступили в законну силу, 60 оскаржуються.

Велика частина позовів подана стосовно покупців землі севастопольської частини Південного берега Криму, включаючи бухту Ласпі, мис Айя, урочище Аязьма.

Ці ділянки видавалися адміністрацією Сергія Куніцина, який очолював місто у 2006-2010 роках. Зараз він депутат Верховної ради від "Блоку Петра Порошенка".

Чинна влада міста запевняє, що більшість ділянок розташовані у лісах і заказниках, а значить, були передані в приватну власність незаконно.

"Люди прекрасно знали, що це землі заказника, але за хабарі отримували ділянки", - розповіло джерело видання.

Факт наявності проблеми підтверджував і губернатор Севастополя Дмитро Овсянников. За його словами, серед власників ділянок є працівники прокуратури, судів та СБУ.

Постраждалі з позицією влади не згодні – позови департаменту оскаржують в судах.

Проблеми з землею, зокрема, виникли у тих, хто купував квартири в багатоквартирних будинках, побудованих на землі лісового фонду, яка виділялася під індивідуальне житлове будівництво.

А також у місцевих жителів, які отримали ділянки за програмою приватизації, оголошеною ще Юлією Тимошенко в 2011 році, але не встигли до кінця їх оформити.

За словами голови Міжрегіонального третейського суду Москви і Московської області Олега Сухова, тільки після присвоєння ділянці номера і його державної реєстрації в Росреєстрі земля може брати участь в тих чи інших угодах, в тому числі – передаватися в приватну власність.

Сухов наголошує, що тим, хто володіє землею, яка не перебуває на кадастровому обліку, часто складно довести приналежність їм конкретної ділянки.

Складнощі зі встановленням прав на нерухомість зустрічаються не тільки в Ласпі, але і в самому Севастополі. Тут власність ділянок не оскаржують, проте будинки визнають незаконним будівництвом і через суд вимагають знести.

Механізм компенсації для сумлінних покупців поки не передбачений.

Втрати на тлі розпочатої севастопольською владою ревізії несуть і юридичні особи, які побудували на спірній землі курортні комплекси.

Видання зазначає, що масові судові розгляди, на подив, не впливають на інтерес росіян до нерухомості в Криму. Південний берег Криму, зокрема Севастополь, – найбільш популярні.