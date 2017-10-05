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Порошенко прийшов на засідання фракції БПП

Четвер, 5 жовтня 2017, 10:17

Президент Петро Порошенко прийшов вранці у четвер на засідання фракції БПП.

Про це повідомив у своєму Facebook завідувач відділу Головного департаменту інформаційної політики Адміністрації Президента.

"Петро Порошенко на засіданні фракції БПП. Переконував проголосувати за законопроекти по Донбасу", - розповів Горковенко.

За його словами, Порошенко розповів про телефонну розмову з мамою одного з учасників Ігр нескорених. Виявилося, що жінка живе в одному з містечок окупованого Донбасу. Вона не хоче залишати свою домівку. Запитала Президента: "Коли ви нас звільните?". Вона просила їх не кидати і не "відрізати", як пропонує одна з політичних сил.

 
 
ФБ Володимир Горковенко

"Під час голосування за ці законопроекти Президент попросив згадати про цю маму. Я спеціально не називаю її ім'я та назву населеного пункту. Вона має дочекатися свого сина", - написав Горковенко.

Українська правда

Теми: ДонбасВерховна РадаПорошенко
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