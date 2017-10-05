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На фракції БПП Порошенко розповів про зауваження "Народного фронту"

Четвер, 5 жовтня 2017, 11:02

На засіданні фракції БПП у четвер президент Петро Порошенко разом з заступником глави АП Костянтином Єлісєєвим та першим віце-спікером Іриною Геращенко розповідали про нові законопроекти щодо Донбасу.

Про це "Українській правді" повідомили члени фракції "Блок Петра Порошенка".

"Спочатку був Єлісєєв та Геращенко, потім під’їхав президент - десь близько 9:30. Сказав про закони, що їх треба підтримати через санкції. Аргументація була всім зрозуміла", - зазначив нардеп з БПП Олексій Гончаренко.

Крім цього, на зустрічі Порошенко повідомив своїм депутатам, що до законопроекту про продовження особливого статусу для деяких районів Донбасу є зауваження у фракції "Народний фронт".

"Там пропозиція, щоб чітко прописати, що закон вступає в дію тільки після виведення російських військ. Президент сказав, що це пропозиція "Народного фронту", вони просять, щоб це було акцентовано і він погоджується з такою поправкою", - сказав Гончаренко.

Також на засіданні фракції обговорили майбутню зустріч спеціального представника Державного департаменту США щодо України Курта Волкера з помічником президента Росії Владиславом Сурковим.

"Єлісєєв сказав, що це не можна трактувати, що це обговорюють без України, тому що до цієї зустрічі Волкер спілкуватиметься з Україною, в тому числі з Єлісєєвим, після зустрічі він також спілкуватиметься з Єлісєєвим", - зазначив Гончаренко.

Як повідомлялося, у середу, 4 жовтня, Порошенко вніс на розгляд парламенту два законопроекти - "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях" та "Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей".

Другий проект продовжує дію закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей". Цей пункт винесли із законопроекту про реінтеграцію Донбасу в окремий документ на вимогу "Народного фронту".

Роман Кравець, УП

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