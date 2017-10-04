Стало відомо, чому законопроектів щодо Донбасу буде два

Продовження дії закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" винесли із законопроекту про реінтеграцію Донбасу в окремий документ на вимогу "Народного фронту".

Про це йдетьcя в статті Української правди "Порядок на словах. Як депутатам представляли реінтеграцію Донбасу".

2 жовтня в Адміністрації президента відбулося засідання "стратегічної дев’ятки" через питання щодо особливого порядку на Донбасі.

Там представники "Народного фронту" вимагали, щоб у законі про реінтеграцію Донбасу не було згадок про особливий статус.

"Навіть у нас не всі готові віддавати голос за особливий статус, тому що це репутаційні втрати. Наприклад, Парубій проти", – підкреслює впливовий депутат НФ, нагадуючи, що на спікера ВР орієнтуються п’ятеро членів фракції.

Крило президента погодилося з побажанням "фронтовиків". Тож у вівторок закон переписували, щоб винести продовження особливого порядку в окремий законопроект.

Крім того, як розповідає один з учасників "стратегічної дев’ятки", секретар РНБО Олександр Турчинов хотів, щоб закон про реінтеграцію дозволяв вводити воєнний стан без рішення Верховної Ради. Однак юристи Адміністрації президента розкритикували цю ідею.

Заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв на неформальній зустрічі "Мінської платформи" 3 жовтня за участі нардепів з різних фракцій, пояснив, що собливий порядок самоврядування Донбасу хочуть продовжити через санкції проти РФ.

За версією АП, продовження на рік особливого порядку для окремих територій Донбасу необхідне для продовження санкцій ЄС та США проти Росії.

"Він (Єлісєєв -ред.) подав цю тему так, що якщо ми не продовжимо особливий статус, то американці і німці можуть сприйняти це як вихід України з Мінська. А отже – скасування санкцій", – говорить один з народних депутатів, який був на зустрічі "Мінської платформи".

Як повідомлялося 4 жовтня президент Петро Порошенко планує внести до Верховної Ради два законопроекти про Донбас.

Валентина Романенко, УП