Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Націоналісти пояснюють, що розтрощили майданчик "5.10", бо мали час і натхнення

Четвер, 5 жовтня 2017, 13:53

Керівник штабу партії "Національний корпус" Назар Кравченко заявляє, що активісти цієї політсили розтрощили літній майданчик під офісом партії "5.10" Геннадія Балашова в Києві через "моду робити скандальні теги на культурних пам’ятках".

Про це він сказав у коментарі "Українській правді".

"Ми прийшли з приводу законопроекту по ОРДЛО. Зараз є вільний час – це раз. А друге – "5.10" взяла собі таку моду робити скандальні теги свого символу на культурних пам’ятках. Наприклад, це пам’ятник Шевченку, алея Шевченка на Хортиці. Тобто ми чітко підкреслили, що це може погано закінчитися, ми ж не намагалися покалічити Балашова чи розгромити офіс…", – розповів він.

"Ми просто намагалися таким чином показати, що такі методи політичної активності можуть бути згубними. Ми просто показали, що є моменти, які недопустимі", – заявив він.

Як повідомлялося, 5 жовтня близько 30 молодиків розтрощили літній майданчик під столичним офісом партії "5.10" Геннадія Балашова.

У четвер близько сотні активістів з прапорами "Свободи" та "Національного корпусу" пікетують будівлю Верховної Ради на знак протесту проти президентського законопроекту про продовженні дії закону щодо особливого порядку місцевого самоврядування в окремих регіонах Донецької та Луганської областей.

Роман Кравець, Валентина Романенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Київакції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

Усі новини...
Київ
Лукашенко заявив, що готовий прихистити ченців УПЦ МП із Києво-Печерської лаври
Адвокат загиблого Гуменюка не вірить, що той сам себе підірвав
Вибухи в Шевченківському суді: поліція показала кадри спецоперації
Останні новини
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
Усі новини...
Реклама: