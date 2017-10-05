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Спецназ під час обшуків бізнесу будуть задіяти в крайніх випадках – ГПУ

Четвер, 5 жовтня 2017, 15:52

Генеральний прокурор Юрій Луценко зобов'язав прокурорів задіяти сили спеціального призначення під час обшуків підприємств у виняткових випадках.

Відповідний лист-орієнтування щодо недопущення порушень прав суб’єктів господарювання він підписав 5 жовтня, інформує прес-служба Генпрокуратури.

Генеральний прокурор зобов’язав свої підлеглих вжити додаткових координаційних заходів задля узгодження з керівниками правоохоронних органів порядку проведення окремих слідчих та процесуальних дій, які можуть обмежити права та інтереси суб’єктів господарювання приватного сектору.

Таким чином залучення спеціальних підрозділів для забезпечення проведення обшуків допускається у кримінальному провадженні щодо тяжкого та особливо тяжкого злочину і в разі наявного фізичного опору проведенню слідчої (розшукової) дії чи іншим чином унеможливлення її проведення.

Про залучення спеціальних підрозділів керівники регіональних прокуратур мають невідкладно повідомляти генерального прокурора або його заступників.

Обшуки мають обов'язково фіксувати на відео.

При проведенні обшуків силовики мають забезпечити безумовний допуск адвокатів до проведення цієї слідчої дії.

Тимчасове вилучення комп’ютерної техніки, її частин, мобільних засобів зв’язку, інших пристроїв і носіїв для накопичення та опрацювання електронної інформації здійснювати тільки у випадках, коли їх надання (разом з інформацією, яка на них міститься) є необхідною умовою проведення експертного дослідження або наявна інформація, що такі об’єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення.

"Будь-хто, хто буде грубо порушувати даний порядок, відчує це щонайменше своєю зарплатою. Я також хотів би, щоб бізнес розумів, що це "вулиця двостороннього руху", - констатував Луценко.

Українська правда

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Теми: Генпрокуратурабізнес
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