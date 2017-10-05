Рада закрилася без рішення по законах щодо Донбасу

Голова Верховної Ради Андрій Парубій оголосив засідання 5 жовтня закритим.

Про це він сказав з трибуни парламенту.

"Ми продовжим розгляд цього законопроекту. Але сьогоднішє засідання я оголошую закритим. Я впевнений, що закон визнання Росії агресором ми ухвалимо", - сказав він.

Парубій зазначив, що для досягнення компромісу лідери фракцій домовилися про вилучення із законопроекту всіх пунктів як стосуються Мінських угод.

Він наполягає, що це була узгоджена позиція. Водночас фракція "Самопомочі" продовжує блокувати президію парламенту і ця ситуація видається спікеру незрозумілою.

Після блокування президії Парубію лагодять мікрофони pic.twitter.com/qrPd4sjxUG — Roman Kravets (@RomanKravets) October 5, 2017

Як повідомлялося, на засіданні в четвер парламент мав розглянути законопроекти щодо реінтеграції Донбасу та про продовження дії закону про особливий порядок самоврядування в окремих регіонах Донецької та Луганської областей.

Першим поставили на розгляд законопроект №7163 Нардепи проголосували за його розгляд за скороченою процедурою.

"Самопоміч", яка виступає проти цього президентського законопроекту, скористалася відсутністю спікера Андрія Парубія і з боєм заблокувала президію Верховної Ради.

На думку нардепів цієї фракції, вказаний законопроект "легалізує Мінські домовленості, які підписували бойовики".

Валентина Романенко, УП