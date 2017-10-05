Роботу Ради зірвали штовханиною в президії
У президіумі Верховної Раді виникла штовханина, народні депутати заблокували парламентську трибуну.
Спікер Андрій Парубій оголосив перерву в роботі парламенту.
"Зупиніться! Я прошу голів фракцій пройти у мій кабінет", – сказав він.
Перед тим, як трибуну й президію парламенту оточили представники різних політичних сил, лідер фракції "Народний фронт" Максим Бурбак заговорив про те, які правки треба буде внести до другого читання президентського законопроекту №7163.
Представники фракції "Самопоміч", які виступають проти ухвалення президентського законопроекту про реінтеграцію Донбасу, зайшли до президії і почали заважати першому віце-спікеру Ірині Геращенко.
Геращенко закликала депутатів до цивілізованості та дисципліни, однак переконати колег їй не вдалося.
"Я в Мінську не боюся бойовиків, і вас не боюся. На місце сіли!", – сказала Геращенко.
Також активну участь у штовханині брав народний депутат від "Свободи" Юрій Левченко, який вирвав у Геращенко мікрофон.
"Самопоміч" обіцяє і надалі блокувати роботу парламенту. На думку нардепів цієї фракції, вказаний законопроект "легалізує Мінські домовленості, які підписували бойовики".
Валентина Романенко, Олена Рощенко, Роман Кравець, УП