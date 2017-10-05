Роботу Ради зірвали штовханиною в президії

У президіумі Верховної Раді виникла штовханина, народні депутати заблокували парламентську трибуну.

Спікер Андрій Парубій оголосив перерву в роботі парламенту.

"Зупиніться! Я прошу голів фракцій пройти у мій кабінет", – сказав він.

Перед тим, як трибуну й президію парламенту оточили представники різних політичних сил, лідер фракції "Народний фронт" Максим Бурбак заговорив про те, які правки треба буде внести до другого читання президентського законопроекту №7163.

Представники фракції "Самопоміч", які виступають проти ухвалення президентського законопроекту про реінтеграцію Донбасу, зайшли до президії і почали заважати першому віце-спікеру Ірині Геращенко.



Геращенко закликала депутатів до цивілізованості та дисципліни, однак переконати колег їй не вдалося.

"Я в Мінську не боюся бойовиків, і вас не боюся. На місце сіли!", – сказала Геращенко.

Також активну участь у штовханині брав народний депутат від "Свободи" Юрій Левченко, який вирвав у Геращенко мікрофон.

"Самопоміч" обіцяє і надалі блокувати роботу парламенту. На думку нардепів цієї фракції, вказаний законопроект "легалізує Мінські домовленості, які підписували бойовики".

Валентина Романенко, Олена Рощенко, Роман Кравець, УП