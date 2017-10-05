Вандалу, який розгромив плити героям Небесної сотні, повідомили про підозру

Зловмиснику, який розгромив меморіальні плити героям Небесної сотні, повідомлено про підозру.

Про це повідомляє в четвер прес-служба прокуратури міста Києва.

"Київська місцева прокуратура №6 повідомила про підозру 43-річному чоловіку, котрий у четвер 5 жовтня 2017 року на Алеї Небесної сотні розбив пам’ятні плити, встановлені на честь Героїв Небесної сотні", – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці, котрі оперативно прибули на місце вчинення злочину, затримали зловмисника.

Наразі чоловіку, котрий останнім часом мешкав у місті Севастополь та прибув у столицю з окупованого Криму 5 жовтня, інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 194 КК України (умисне пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Прокуратура готує клопотання до суду щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає максимальне покарання до трьох років позбавлення волі.

Українська правда