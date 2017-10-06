У залі Ради працює поліція

До сесійної зали Верховної Ради приїхала поліція, щоб задокументувати факт використання в ній димової шашки.

Про це повідомив "Українській правді" народний депутат Мустафа Найем.

Він надав фотографії, на яких видно, як правоохоронці опитують свідків та фіксують факт події.

фото мустафи найема

фото мустафи найема

Місце, де горіла шашка фото мустафи найема

Як повідомлялося, під час пленарного засідання в п'ятницю у залу Верховної Ради кинули димову шашку. Нардеп від "Народного фронту" Андрій Тетерук швидко схопив її та виніс із приміщення.

За інформацією кореспондента УП, шашку кинув нардеп від "Самопомочі" Семен Семенченко. Але пізніше депутат від "Свободи" Юрій Левченко заявив з трибуни, що це він кинув шашку.

Після цього Рада провела кілька голосувань, і спікер Андрій Парубій достроково закрив засідання до 17 жовтня.

Євген Кізілов, УП