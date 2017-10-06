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Матіос прогнозує, що Межигір'я за тиждень передадуть державі

П'ятниця, 6 жовтня 2017, 12:51

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос сподівається, що у найближчий тиждень цілісний майновий комплекс резиденції "Межигір'я" передадуть до Нацагентства з розшуку та повернення активів.

Про це він сказав на брифінгу 6 жовтня.

"Ми надамо спонукання до дії для Департаменту спеціальних  розслідувань, які до сьогоднішнього дня не спромоглися передати чи навіть належним чином процесуально оформити так зване помістя "Межигір’я", яке до сьогоднішнього дня є чи то виставковим центром, чи методом заробляння грошей невідомими особами", - сказав Матіос.

"Сподіваюся, що у найближчий тиждень його передадуть до Нацагентства управління активами", - додав Матіос.

Він додав, що у найближчий час Військова прокуратора планує також отримати відповідні рішення суду і передати до Національного агентства нерухоме майно в Донецьку.

"Фактично це весь центр Донецька. Це українська територія, і я думаю, що рано чи пізно факт фізичної передачі відбудеться, і рішення Верховної Ради тому будуть сприяти", - сказав Матіос.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: МатіосМежигір’я
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