Матіос прогнозує, що Межигір'я за тиждень передадуть державі

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос сподівається, що у найближчий тиждень цілісний майновий комплекс резиденції "Межигір'я" передадуть до Нацагентства з розшуку та повернення активів.

Про це він сказав на брифінгу 6 жовтня.

"Ми надамо спонукання до дії для Департаменту спеціальних розслідувань, які до сьогоднішнього дня не спромоглися передати чи навіть належним чином процесуально оформити так зване помістя "Межигір’я", яке до сьогоднішнього дня є чи то виставковим центром, чи методом заробляння грошей невідомими особами", - сказав Матіос.

"Сподіваюся, що у найближчий тиждень його передадуть до Нацагентства управління активами", - додав Матіос.

Він додав, що у найближчий час Військова прокуратора планує також отримати відповідні рішення суду і передати до Національного агентства нерухоме майно в Донецьку.

"Фактично це весь центр Донецька. Це українська територія, і я думаю, що рано чи пізно факт фізичної передачі відбудеться, і рішення Верховної Ради тому будуть сприяти", - сказав Матіос.

Ірина Балачук, УП