Чумак скасував постанову Матіоса про "засекречення" декларацій військових прокурорів

Заступник Генерального прокурора – головний військовий прокурор Віктор Чумак скасував рішення свого попередника Анатолія Матіоса, через яке декларації військових прокурорів вилучили з публічного доступу.

Джерело: прес-служба Генпрокуратури, Центр протидії корупції

Дослівно ГПУ: "Відтепер інформація про статки військових прокурорів стане відкритою і кожен громадянин матиме змогу ознайомитися з нею на офіційному веб-сайті НАЗК".

Деталі: Чумак скасував постанову Матіоса від 31 березня 2017 року, яка забезпечувала конфіденційності даних низки посадових осіб військової прокуратури.

Відзначається, що тоді з реєстру НАЗК зникло 72 декларації військових прокурорів, а зараз їх удвічі більше, бо вони ще мали подати щорічні декларації за 2018 рік.

Матіос та ГПУ пояснювали рішення про приховання декларацій загрозою через конфлікт з Росією.

Після отримання рішення Чумака НАЗК має оприлюднити декларації прокурорів.

Також суспільство не має доступу до декларацій посадовців Служби безпеки України. Зокрема, призначений президентом глава СБУ Іван Баканов, сказав, що закон не зобов'язує його подавати декларацію, тому він цього робити не буде.

Декларації керівництва СБУ не публікуються для громадськості, але вони є у Службі безпеки.

Нагадаємо:

14 квітня 2017 року з сайту НАЗК зникли декларації підлеглих генпрокурора Юрія Луценка та головного військового прокурора Анатолія Матіоса.

Згодом, у НАЗК пояснили, що декларації низки посадовців військової прокуратури були вилучені з Реєстру е-декларацій на підставі постанови Матіоса.

Центр протидії корупції оскаржив постанову Матіоса і рішення НАЗК.

Проте 27 грудня 2017 року Окружний адміністративний суд Києва визнав законною постанову головного військового прокурора Анатолія Матіоса про засекречування декларацій прокурорів. Апеляційний суд скаргу ЦПК також відхилив.

2 вересня генпрокурор Рябошапка звільнив головного військового прокурора Анатолія Матіоса.

Ще на посаді заступника голови Офісу президента Руслан Рябошапка заявив, що не бачить необхідності в існуванні в Україні військової прокуратури і військової юстиції загалом.

29 серпня президент Володимир Зеленський вніс проект закону №1032, яким пропонує ліквідувати військову прокуратуру, зменшити штат прокуратури і зупинити діяльність Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів до 1 січня 2021 року.

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