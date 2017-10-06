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РФ не пустила дипломатів до затриманих прикордонників

П'ятниця, 6 жовтня 2017, 20:48

До двох українських прикордонників, яких затримала російська ФСБ, не пускають дипломатів.

Про це повідомляють у Держприкордонслужбі України, передає УНІАН.

Поговорити із затриманими намагається український консул у Росії, але йому відмовляють з поясненням, що іще не встановили особи затриманих.

Українська сторона вже звернулася по допомогу до ОБСЄ та уповноваженого з прав людини.

"Консул намагався потрапити на зустріч. Але поки що через незрозумілі обставини російська сторона відмовила у зустрічі консула із нашими прикордонниками. Сподіваюся, що сьогодні-завтра все-таки ця зустріч відбудеться і тоді ситуація буде більш зрозумілою" - зазначив перший заступник голови Держприкордонслужби України Василь Серватюк.

Як відомо, 3 жовтня 2 офіцери відділу прикордонної служби "Зноб-Новгородське" Сумського прикордонного загону здійснювали моніторинг ділянки державного кордону, а близько 20:00 зв'язок з ними перервався.

Пізніше російська сторона офіційно підтвердила затримання військовослужбовців на кордоні Сумської області.

Теми: РосіяПрикордонна служба
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