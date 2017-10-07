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У Москві за день надійшло 130 повідомлень про мінування

Субота, 7 жовтня 2017, 03:00

Число повідомлень про погрози вибуху в Москві в п'ятницю, 6 жовтня, перевищило 130.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

"До правоохоронних органів з початку дня надійшло понад 130 повідомлень про погрози вибуху. З усіх будівель евакуйовані близько 100 тис. осіб", - сказав він.

У п'ятницю атака телефонних терористів в Москві стала наймасовішою в Росії з 11 вересня, вона почалася о 09:52 мск. Серед "замінованих" об'єктів були всі чотири аеропорти Московського авіавузла, п'ять вокзалів - Білоруський, Ярославський, Київський, Курський і Ризький, три готелі, більше 15 торгових центрів, більше 20 шкіл, а також дитячі садки і районні управи. Загроза ніде не підтвердилася.

Як відомо, починаючи з 10 вересня в різних містах Росії масово відбувається евакуація об'єктів інфраструктури.

Теми: Росія
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