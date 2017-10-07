СБУ: Група Вагнера причетна до катастрофи Іл-76 на Донбасі
Члени приватної військової компанії Вагнера (Дмитра Уткіна) причетні до знищення українського літака Іл-76 на Донбасі, штурму Луганського аеропорту та подій у Дебальцевому.
Про це на брифінгу 7 жовтня повідомив глава СБУ Василь Грицак.
"Чим займалася група Вагнера на сході України: збиття Іл-76 з українськими десантниками, коли загинули 49 військових, штурм аеропорту "Луганськ" та участь у штурмах Дебальцевого та інших населених пунктів", - повідомив Грицак.
"У штурмі аеропорту "Луганськ" та збитті Іл-76 брали участь 72 бойовики, з них втрачено "двохсотими" 15 осіб. У штурмі Дебальцево брали участь 205 бойовиків, втрати - 21 особа. Знаємо (дані) кожного", - зазначив він.
Грицак додав, що бойовики ПВК брали участь у диверсіях та провокаціях проти сил АТО на лінії розмежування, а також у силовій підтримці Ігоря Плотницького - ватажка бойовиків "ЛНР" - і ліквідації опозиційних ватажків та бойовиків НЗФ.
"Слідчі СБУ направили в суд обвинувальні акти щодо трьох замовників збиття Іл-76, у т.ч. ватажка "ЛНР" Плотницького. Окрім нього, фігурантами справи є його помічники Патрушев та Гурєєв. Однак судді беруть самовідвід і не хочуть розглядати цю справу, переймаючись за власну безпеку", - додав глава СБУ.
"З великою долею ймовірністі назову імена тих, хто нажимав на спускові гачки ПЗРК, коли збивали Іл-76: Олександр Гуральов 1990 р.н., м.Улан-Уде, громадянин РФ, особовий номер М1235, посада - стрілок-зенітник розрахунку ПЗРК. Інша людина - Андрій Лєбєдєв - 1974 р.н., с.Харинське Ярославської області, громадянин РФ, особовий номер М1671, старший стрілок-зенітник розрахунку ПЗРК", - повідомив Грицак.
Він додав, що СБУ володіє достатнім обсягом інформації про членів ПВК "Вагнер".
"Маємо номери паспортів, особисті номери, позивні, дані про місця проживання. Діяльності кожного з них буде надаватися правова оцінка в рамках кримінальних проваджень", - зазначив глава СБУ.
"Ми вважаємо членів ПВК Вагнера військовослужбовцями ЗС Російської Федерації", - заявив він.
За його словами, група Вагнера є найбільшо з ПВК, які за завданням Кремля брали участь у збройному конфлікті на Донбасі та у Сирії.
"Вперше діяльність ПВК Вагнера на території України зафіксовано 29 травня 2014 року. Встановлено 1587 осіб - членів "групи Вагнера", загальний кількісний склад - близько 5 тисяч осіб. Географія застосування: ОРДЛО (червень 2014 - серпень 2015 років), Сирія - з серпня 2015 року", - повідомив Грицак.
За даними Грицака, підтверджено дані 277 осіб, які воювали на Донбасі, після чого - в Сирії, встановлено дані і повні імена на 67 загиблих з них.
За його словами, тренувальна база ПВК Вагнера розташована в РФ у Краснодарському краї.
Як відомо, 14 червня 2014 року в результаті падіння збитого бойовиками військово-транспортного літака Іл-76 над аеропортом в Луганську загинули 49 осіб.
Генпрокуратура відкрила, а потім закрила кримінальне провадження стосовно службових осіб Генерального штабу Збройних сил України про загибель 49 українських військовослужбовців у літаку Іл-76.
27 березня Павлоградський суд визнав винним у недбалому ставленні до військової служби і засудив до 7 років тюрми генерала Віктора Назарова. Суд вирішив, що Назаров, керуючи АТО в Луганській області, знав, що аеродром Луганська перебуває в оточенні і під обстрілом противника, але не забезпечив належну координацію структурних підрозділів.
Українська правда