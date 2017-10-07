СБУ: Група Вагнера причетна до катастрофи Іл-76 на Донбасі

Члени приватної військової компанії Вагнера (Дмитра Уткіна) причетні до знищення українського літака Іл-76 на Донбасі, штурму Луганського аеропорту та подій у Дебальцевому.

Про це на брифінгу 7 жовтня повідомив глава СБУ Василь Грицак.

"Чим займалася група Вагнера на сході України: збиття Іл-76 з українськими десантниками, коли загинули 49 військових, штурм аеропорту "Луганськ" та участь у штурмах Дебальцевого та інших населених пунктів", - повідомив Грицак.

"У штурмі аеропорту "Луганськ" та збитті Іл-76 брали участь 72 бойовики, з них втрачено "двохсотими" 15 осіб. У штурмі Дебальцево брали участь 205 бойовиків, втрати - 21 особа. Знаємо (дані) кожного", - зазначив він.

Грицак додав, що бойовики ПВК брали участь у диверсіях та провокаціях проти сил АТО на лінії розмежування, а також у силовій підтримці Ігоря Плотницького - ватажка бойовиків "ЛНР" - і ліквідації опозиційних ватажків та бойовиків НЗФ.

"Слідчі СБУ направили в суд обвинувальні акти щодо трьох замовників збиття Іл-76, у т.ч. ватажка "ЛНР" Плотницького. Окрім нього, фігурантами справи є його помічники Патрушев та Гурєєв. Однак судді беруть самовідвід і не хочуть розглядати цю справу, переймаючись за власну безпеку", - додав глава СБУ.

"З великою долею ймовірністі назову імена тих, хто нажимав на спускові гачки ПЗРК, коли збивали Іл-76: Олександр Гуральов 1990 р.н., м.Улан-Уде, громадянин РФ, особовий номер М1235, посада - стрілок-зенітник розрахунку ПЗРК. Інша людина - Андрій Лєбєдєв - 1974 р.н., с.Харинське Ярославської області, громадянин РФ, особовий номер М1671, старший стрілок-зенітник розрахунку ПЗРК", - повідомив Грицак.

Використання Росією приватної військової компанії "Вагнера" from Юрій Радомський from

Він додав, що СБУ володіє достатнім обсягом інформації про членів ПВК "Вагнер".

"Маємо номери паспортів, особисті номери, позивні, дані про місця проживання. Діяльності кожного з них буде надаватися правова оцінка в рамках кримінальних проваджень", - зазначив глава СБУ.

"Ми вважаємо членів ПВК Вагнера військовослужбовцями ЗС Російської Федерації", - заявив він.

За його словами, група Вагнера є найбільшо з ПВК, які за завданням Кремля брали участь у збройному конфлікті на Донбасі та у Сирії.

"Вперше діяльність ПВК Вагнера на території України зафіксовано 29 травня 2014 року. Встановлено 1587 осіб - членів "групи Вагнера", загальний кількісний склад - близько 5 тисяч осіб. Географія застосування: ОРДЛО (червень 2014 - серпень 2015 років), Сирія - з серпня 2015 року", - повідомив Грицак.

За даними Грицака, підтверджено дані 277 осіб, які воювали на Донбасі, після чого - в Сирії, встановлено дані і повні імена на 67 загиблих з них.

За його словами, тренувальна база ПВК Вагнера розташована в РФ у Краснодарському краї.

Як відомо, 14 червня 2014 року в результаті падіння збитого бойовиками військово-транспортного літака Іл-76 над аеропортом в Луганську загинули 49 осіб.

Генпрокуратура відкрила, а потім закрила кримінальне провадження стосовно службових осіб Генерального штабу Збройних сил України про загибель 49 українських військовослужбовців у літаку Іл-76.

27 березня Павлоградський суд визнав винним у недбалому ставленні до військової служби і засудив до 7 років тюрми генерала Віктора Назарова. Суд вирішив, що Назаров, керуючи АТО в Луганській області, знав, що аеродром Луганська перебуває в оточенні і під обстрілом противника, але не забезпечив належну координацію структурних підрозділів.

Українська правда