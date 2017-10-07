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Грицак: Слідчі виписали повідомлення про підозру ватажку групи Вагнера

Субота, 7 жовтня 2017, 17:18

Слідчі СБУ виписали повідомлення про підозру ватажку "Приватної військової кампанії (ПВК) Вагнера" Дмитру Уткіну. 

Про це 7 жовтня на брифінгу повідомив глава СБУ Василь Грицак. 

"На ім'я Уткіна Дмитра Валерійовича слідчими СБУ виписано повідомлення про підозру... У понеділок (9 жовтня) ми віддамо її у прокуратуру", - повідомив Грицак.

Він додав, що "робота з документування злочинної діяльності ПВК Вагнера триває".

Відповідаючи на питання журналістів, Грицак повідомив, що до діяльності ПВК Вагнера також причетні близько 40 громадян України.

"Це лише нами встановлено, але ми маємо дані про те, що 95% членів ПВК Вагнера - громадяни Росії. Як правило, це - колишній спецназ, ГРУшники, десантники і т.і.", - додав він. 

Глава СБУ також повідомив, що у Брюсселі 19 жовтня відбудеться спеціальний брифінг щодо ПВК Вагнера, який буде організовано за допомогою МЗС та МІП. 

Як відомо, раніше Грицак повідомив, що члени приватної військової компанії Вагнера (Дмитра Уткіна) діяли на території України з 2014 року та причетні до знищення українського літака Іл-76 на Донбасі, штурму луганського аеропорту та подіям у Дебальцевому. 

Українська правда 

Теми: СБУДонбасРосіяармія
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