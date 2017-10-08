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Порошенко підписав закон про пенсійну реформу

Неділя, 8 жовтня 2017, 16:17
Порошенко підписав закон про пенсійну реформу

Президент Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій".

Про це 8 жовтня повідомили у прес-службі глави держави. 

Як зазначив Порошенко, ухвалення цього документа є  "рішучим кроком для встановлення і відновлення справедливості щодо пенсіонерів". 

"Закон передбачає не лише підвищення зараз... Осучаснення пенсій закладено як ефективно працюючий механізм на постійній основі", - зазначив він.  

"Скільки нас лякали, що ми не зможемо провести пенсійну реформу без підвищення пенсійного віку. Ми спільно знайшли оптимальний механізм. І аргументація була настільки переконливою, що була підтримана і міжнародним співтовариством", - зазначив президент. 

У свою чергу глава уряду Володимир Гройсман заявив, що всі пенсіонери вже у жовтні отримають нові вищі пенсії. 

"Наступного тижня розпочинаємо виплати", - додав він. 

Як відомо, Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроект №6614, який входить до пакету пенсійної реформи. Законопроект передбачає підвищення пенсій з 1 жовтня 2017 року.

Більше про пенсійну реформу читайте в матеріалах "Всі там будемо". Що передбачає пенсійна реформа від Гройсмана" та "Хочу на пенсію. Як змінить життя українців "реформа Гройсмана"

Українська правда

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Теми: пенсіїГройсманзаконодавство
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