Порошенко підписав закон про пенсійну реформу

Президент Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій".

Про це 8 жовтня повідомили у прес-службі глави держави.

Як зазначив Порошенко, ухвалення цього документа є "рішучим кроком для встановлення і відновлення справедливості щодо пенсіонерів".

"Закон передбачає не лише підвищення зараз... Осучаснення пенсій закладено як ефективно працюючий механізм на постійній основі", - зазначив він.

"Скільки нас лякали, що ми не зможемо провести пенсійну реформу без підвищення пенсійного віку. Ми спільно знайшли оптимальний механізм. І аргументація була настільки переконливою, що була підтримана і міжнародним співтовариством", - зазначив президент.

Підписав Закон про підвищення пенсій.



Осучаснення пенсій закладено як ефективно працюючий механізм на постійній основі. pic.twitter.com/Ojoz0DLD3k — Петро Порошенко (@poroshenko) October 8, 2017

У свою чергу глава уряду Володимир Гройсман заявив, що всі пенсіонери вже у жовтні отримають нові вищі пенсії.

"Наступного тижня розпочинаємо виплати", - додав він.

Як відомо, Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроект №6614, який входить до пакету пенсійної реформи. Законопроект передбачає підвищення пенсій з 1 жовтня 2017 року.

Більше про пенсійну реформу читайте в матеріалах "Всі там будемо". Що передбачає пенсійна реформа від Гройсмана" та "Хочу на пенсію. Як змінить життя українців "реформа Гройсмана".

Українська правда