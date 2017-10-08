У Миколаєві провели віче на підтримку відстороненого мера

У Миколаєві на Соборній площі провели віче на підтримку знятого з посади міського голови Олександра Сенкевича.

Як повідомляють "НикВести", підтримати Сенкевича приїхали нардепи від партій "Самопоміч" та БПП - Єгор Соболєв, Ірина Сисоєнко, Олександр Жолобецький, Семен Семенченко, Роман Семенуха та екс-нардеп від БПП Єгор Фірсов.

За даними правоохоронців, на віче прийшли близько 2 тисяч осіб, охорону громадського порядку забезпечували 50 співробітників поліції.

Учасники віче зібрали підписи за розпуск Миколаївської міськради.

Фото - "НикВести"

Згодом в ефірі телеканалу "NewsOne" Сенкевич заявив, що хід голосування депутатів міськради щодо дострокового припинення повноважень міського голови контролював нардеп від БПП Давид Макар'ян.

"Чому це сталося саме зараз - може тому, що у це питання було втручання з боку ОДА. Особисто нардеп Давид Макар'ян приїжджав і контролював людей, які голосували на сесії міськради. До цього депутати вимагали від мене публічного звіту, я відзвітував, і це було формальною причиною для того, щоб висловити мені недовіру", - заявив Сенкевич.

Як відомо, 5 жовтня на позачерговій сесії Миколаївської міськради роботу мера Олександра Сенкевича визнали незадовільною і достроково припинили його повноваження.

Фракція "Самопоміч" відмовилася брати участь у голосуванні. В ухваленні рішення брали учать депутати політсили "Наш край", яка вважається проектом Банкової.

Сенкевич планує оскаржувати рішення міськради у суді.

Голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко закликав мера скласти повноваження, а депутатський корпус міськради - саморозпуститися. Для вирішення цього питання і було скликано позачергову сесію 5 жовтня.

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