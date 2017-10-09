Крим і Донбас заважають порахувати українців – соціолог

Окупація Росією Криму та Донбасу заважає Україні провести черговий перепис населення, який востаннє проходив ще 2001 року.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповіла директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи академік Елла Лібанова.

"Є політичні проблеми його проведення – це Крим і Донбас. Ми не можемо туди зайти, щоб провести перепис", - зазначає вона.

За словами соціолога, було проведено аналіз, який показав, що нині відома українцям чисельність населення насправді не така.

"Скажімо, зараз нас не 42 мільйони, а, припустимо, 40 мільйонів. Але це не катастрофа. Це неприємна річ – таке дізнатися, але не катастрофа", - підкреслює Лібанова.

За її словами, населення країни скорочується через занизьку народжуваність та зависоку передчасну смертність, особливо чоловіків та сільських мешканців.

"Дається взнаки і поширеність нездорового способу життя, і погані умови праці, і зависокі травматизм та смертність на дорогах, і забрудненість довкілля, і негаразди з медициною", - додала академік.

Лібанова вважає, що найкращим варіантом для України було б зараз "довести до розуму" демографічний реєстр і уточнювати його дані переписами. Так, за її словами, це робиться в більшості розвинених країн.

Українська правда