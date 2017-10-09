У Раді з'явився законопроект про заборону подорожей до РФ
Понеділок, 9 жовтня 2017, 15:33
У Верховній Раді зареєстрували проект закону, який пропонує тимчасово обмежити право українців на виїзд до Росії.
Про це свідчить інформація на сайті парламенту.
Законопроект №7187 внесений на розгляд ВР у понеділок, 9 жовтня.
Його повна назва "Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо запровадження тимчасового обмеження права громадян України на виїзд з України до держави-агресора)".
Авторами законодавчої ініціативи є народні депутати з фракції БПП Андрій Немировський та Андрій Шинькович, а також позафракційний Андрій Денисенко.
Наразі текст законопроекту на веб-сторінці відсутній.
Українська правда