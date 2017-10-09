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У Раді з'явився законопроект про заборону подорожей до РФ

Понеділок, 9 жовтня 2017, 15:33

У Верховній Раді зареєстрували проект закону, який пропонує тимчасово обмежити право українців на виїзд до Росії.

Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Законопроект №7187 внесений на розгляд ВР у понеділок, 9 жовтня.

Його повна назва "Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо запровадження тимчасового обмеження права громадян України на виїзд з України до держави-агресора)".

Авторами законодавчої ініціативи є народні депутати з фракції БПП Андрій Немировський та Андрій Шинькович, а також позафракційний Андрій Денисенко.

Наразі текст законопроекту на веб-сторінці відсутній.

Українська правда

Теми: Верховна РадазаконодавствоРосія
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