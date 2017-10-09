Справа "викрадачів Гончаренка" пішла до суду

Прокуратура закінчила слідство у справі про викрадення нардепа фракції "Блоку Петра Порошенка" народного депутата Олексія Гончаренка.

Про це йдеться у відповіді Прокуратури одеської області на запит "Української правди".

Вказується, що досудове розслідування стосовно двох підозрюваних у готуванні до викрадення нардепа, замаху на заподіяння тілесних ушкоджень у зв’язку з його громадською діяльністю, а також в організації друку забороненої літератури закінчили 2 жовтня.

"Прокуратура області направила до Суворовського суду м. Одеси обвинувальний акт щодо вказаних осіб, серед яких і депутат Лиманської районної ради Одещини", -йдеться у відповіді прокуратури.

"Крім того на теперішній час слухається у суді обвинувальний акт стосовно ще одного фігуранта діяльності типографії із виробництва незаконної друкованої продукції", - заявили у відомстві.

Як відомо, 23 лютого стало відомо про зникнення заступника глави парламентської фракції "Блоку Петра Порошенка" народного депутата Олексія Гончаренка.

Нардеп назвав своє викрадення спецоперацією.

В організації викрадення підозрюється депутат Лиманської районної ради Одеської області батько загиблого 2 травня 2014 в Одесі лідера Антимайдану Геннадій Кушнарьов.

Також було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном 2 місяці спільнику Кушнарьова - Анатолію Слободяннику.

24 лютого було офіційно оголошено про підозру трьом чоловікам, затриманим за підозрою в організації викрадення Гончаренка і намір завдати йому тяжке каліцтво.

Українська правда