В РФ арештували двох затриманих українських прикордонників

Російський суд арештував на 2 місяці двох українських прикордонників, яких затримали 3 жовтня російські правоохоронці.

Про це повідомив у Facebook речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

"За оперативною інформацією, в РФ стосовно українських прикордонників вже відбувся суд. При цьому розгляд відбувався за двома статтями: щодо незаконного перетину кордону та… злісної непокори працівникам правоохоронного органу. Рішення суду – утримання 2 місяці під вартою", - розповів він.

З огляду на це Слободян зробив висновок, що військовослужбовців захопили силою.

"А той факт, що до них кілька днів тому не пустили українського консула лише це підтверджує", - додав він.

Речник ДПСУ вважає, що, швидше за все, на офіцерів чиниться психологічний тиск і не виключено, що у них на тілі є "видимі ознаки фізичної боротьби на кордоні".

"Ще один доказ на користь цієї версії – під час огляду лінії кордону, у місці ймовірної "зустрічі" наших прикордонників були виявлені сліди розташування двох груп, які, швидше за все, і захоплювали наших офіцерів", - розповів він.

За словами Слободяна, прикордонна служба спільно з МЗС буде продовжувати вимагати від російської сторони видачі українських охоронців кордону.

Він також розповів про прикордонно-представницьку зустріч між Україною та Росією з цього приводу, яка відбулася в понеділок.

"Зустріч на лінії кордону з приводу того, як двоє українських прикордонників Сумського загону потрапили до рук російських ФСБ-шників, завершилася … нічим", - зазначив представник ДПСУ.

За словами речника, російський прикордонник, який прийшов на зустріч, заявив, що він не уповноважений відповідати на запитання, і тільки вручив російську версію протоколу про зустріч.

"Документ формально-сухий та не містить жодних відповідей на питання, які цікавлять українську сторону. Українські прикордонники письмово висловили своє заперечення в зв’язку з порушенням російською прикордонної службою протокольних домовленостей та відверто цинічною позицією", - сказав Слободян.

Як повідомлялося, 4 жовтня Державна прикордонна служба України заявила про зникнення двох прикордонників під час моніторингу кордону на Сумщині.

Пізніше того ж дня російська сторона офіційно заявила, що затримала їх.

Українська правда