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Росія заявляє про затримання людини, яка назвалася військовим ЗСУ

Понеділок, 9 жовтня 2017, 23:29

Російські прикордонники заявляють, що затримали за порушення кордону на луганському напрямку людину, котра назвалася військовослужбовцем української армії.

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на прикордонне управління ФСБ по Бєлгородській та Воронезькій областях.

"Прикордонним управлінням ФСБ Росії по Бєлгородській та Воронезькій області 9 жовтня 2017 року за порушення державного кордону з України в Росію на луганському напрямку затримано особу, що представилася військовослужбовцем Збройних сил України", - розповіли у відомстві.

Прикордонне управління встановлює обставини порушення кордону.

Як повідомлялося, 4 жовтня Державна прикордонна служба України заявила про зникнення двох прикордонників під час моніторингу кордону на Сумщині.

Пізніше того ж дня російська сторона офіційно заявила, що затримала їх.

"Українська правда" в Threads

Теми: РосіяЗбройні сили
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