Збірна України програла Хорватії і не їде на ЧС-2018 в Росію

Збірна України не поїде на чемпіонат світу з футболу, який має відбутися у Росії у 2018 році.

Як повідомляє кореспондент УП, у понеділок, 9 жовтня, у завершальному матчі кваліфікації до ЧС-2018 на переповненому НСК "Олімпійський" у Києві підопічні Андрія Шевченка програли команді Хорватії з рахунком 0:2.

Усі голи цього матчу було забито в другому таймі.

У стартові 45 хвилин поєдинку вигідніше виглядала саме українська команда. Небезпечними ударами по воротах хорватів відзначилися Ракицький, Марлос та Степаненко. А під завершення першого тайму після пасу Ярмоленка мав забивати Коноплянка, але не влучив у порожній кут воріт з кількох метрів.

Другий тайм матчу синьо-жовті провалили. На 62-й хвилині після пасу Модрича ударом головою з-під Хачеріді пробив Крамарич, відкривши рахунок у цій зустрічі. Через вісім хвилин - знову помилка захисту української команди, і Крамарич робить дубль, пробивши з кількох метрів у порожній кут воріт - 0:2.

На 72-й хвилині міг відпрацювати один гол Ярмоленко, але не влучив по м'ячу, перебуваючи у кількох метрах від воріт збірної Хорватії.

Пряму путівку з групи збірної України на ЧС-2018 виграла Ісландія, що набрала 22 очка. Збірна Хорватії, обігравши українців з 20 пунктами, посіла другу сходинку і буде грати матчі плей-офф за вихід на Мундіаль.

Українська правда