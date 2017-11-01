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Гройсман поговорив із Трюдо про насущне

Середа, 1 листопада 2017, 08:53

Україна розраховує на посилення політичного діалогу з Канадою та розширення дії Угоди про зону вільної торгівлі.

Про це сказав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з прем’єром Канади Джастіном Трюдо у Канаді, повідомляє прес-служба уряду.

Трюдо ж зазначив: "Наша зустріч – чергова можливість обговорити ключові теми наших взаємин... Канада завжди була на позиціях підтримки України – чи то у політичних питаннях, чи в економіці".

Гройсман розповів, що у першому півріччі 2017 року обсяг торгівлі товарами та послугами між країнами зріс на 58 % і склав  245 млн доларів.

Потенціал для подальшого зростання значний:  в рамках впровадження Угоди про зону вільної торгівлі Канада скасувала вже 98% тарифів та обмежень, Україна – 72%  і упродовж 7 років доведе цей показник до  99%, сказав він.

Сторони вже забезпечують взаємний доступ до державних закупівель, вирівнюють екологічні стандарти, стандарти праці, захисту прав інтелектуальної власності.

На часі – розширити дію Угоди на сферу послуг та інвестицій, сказав Гройсман.

"Ми високо цінуємо вже існуючі проекти. Серед них є такі, якими ми дуже пишаємося. Назву лише декілька флагманських – Національна поліція України, Центри правової допомоги, CUTIS, EDGE, підтримка місцевого самоврядування ПРОМIС", – наголосив він.

Не менш результативною прем’єр України назвав співпрацю на міжнародній політичний арені – і згадав про протидію російській агресії і санкції. 

Глави урядів обговорили пріоритети головування Канади в G7 в 2018 році.

І домовилися, що під час майбутнього саміту Великої сімки у червні 2018 року українське питання буде розглянуто як у контексті зміцнення безпеки і забезпечення миру, так і у питаннях координації міжнародної підтримки українських реформ.

Сторони обговорили також ситуацію на сході України та можливості розгортання на Донбасі миротворчої операції під егідою ООН.

Теми: КанадаГройсман
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