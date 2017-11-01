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Холодницький повідомив, коли почнеться суд над Насіровим

Середа, 1 листопада 2017, 11:01

Судовий розгляд справи щодо відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова розпочнеться після 9 листопада.

Про це на брифінгу в середу повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

Він нагадав, що суд обмежив Насірову час для ознайомлення зі справою.

"9 листопада – останній визначений судом день для ознайомлення підозрюваного з матеріалами справи. Після цього він вважатиметься ознайомленим і справа має бути спрямована в суд. І буде спрямована", – запевнив Холодницький.

Водночас раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомляла, що дедлайн для Насірова щодо ознайомлення зі справою – 6 листопада

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Раніше директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявляв, що захист Насірова затягує ознайомлення з матеріалами кримінальної справи.

29 вересня Насіров повідомив, що ознайомився зі 130 томами справи з 240, які вона налічує.

"Кожен том – це приблизно 400-500 сторінок. Хай вони розкажуть, як треба ознайомлюватися. Кожного дня ми вивчаємо по 2 томи", – обурювався він.

Як відомо, 8 березня Солом'янський райсуд Києва обрав відстороненому голові ДФС Роману Насірову запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з альтернативою внесення застави в 100 млн гривень. Ввечері 16 березня Насіров вийшов із СІЗО в Києві після того, як його рідні внесли заставу.

Насірова підозрюють в тому, що він у 2015-2016 роках, діючи в інтересах нардепа Олександра Онищенка, дав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочку податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".

Роман Романюк, Валентина Романенко, УП

Теми: НасіровАнтикорупційна прокуратуракорупція
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