Ляшка піймали на кнопкодавстві

Народного депутата Олега Ляшка піймали у Верховній Раді за кнопкодавством під час голосування за законопроект №6538, який передбачає зміни до Законів України щодо підтримки літакобудівної галузі.

Про це у Twitter повідомила ГО "ЧЕСНО".

На відео, яке опублікувала громадська організація із зали Ради видно, що Ляшко проголосував двічі.

Вчора ̶п̶і̶д̶ ̶м̶о̶с̶т̶о̶м̶ в Раді піймали Ляшка ̶з̶ ̶х̶в̶о̶с̶т̶о̶м̶ на кнопкодавстві 😱👎

Скотиняка! 🐮 pic.twitter.com/72saBB3ZOJ — ЧЕСНО (@chesno_movement) 10 ноября 2017 г.

Попри те, законопроект не набрав достатньої кількості голосів нардепів - всього 221 із потрібних 226.

На сайті Ради зазначається, що із 20 присутніх депутатів від фракції "Радикальна партія" проголосувало 17.

Раніше Лідер Радикальної партії підтвердив, що депутати його фракції кнопкодавили під час голосування за відставку 9 суддів.