У Європі помітили радіоактивну хмару, що могла прилетіти з Росії

Французькі дослідники заявили про радіоактивну хмару, що пройшла над країнами Європи, яка могла виникнути через витік рутенію-106 на території Росії або Казахстану.

Про це повідомив Французький інститут ядерної безпеки IRSN із посиланням на результати вимірювань радіоактивного фону, проведені дослідницькими інституціями кількох інших країн, передає Reuters.

Зазначається, що хмару з високим рівнем рутенію-106, радіонукліду, який утворюється в результаті розпаду атомів у ядерному реакторі, вчені помітили над країнами Європи в останні дні вересня.

Вчені наголосили, що природним шляхом рутеній не виникає.

"Результати вимірювань із європейських станцій, передані до інституту, починаючи з третього жовтня, підтвердили наявність рутенію-106 в атмосфері більшості європейських країн", - повідомили в IRSN.

Там додали, що радіоактивна хмара не завдала шкоди для здоров'я людей і довкілля в Європі. Але уточнюють, якби таке сталося у Франції, довелось би евакуювати населення у радіусі кількох кілометрів від місця викиду.

В IRSN вважають, що інцидент міг трапитися на атомній електростанції або в центрі радіоактивної медицини в зоні на південь від Уральських гір, тобто на території Росії або Казахстану.

В виданні уточнили, що дослідникам Росія заперечила, що витік міг статися на її території. А саме агентство не отримало коментарів від міністерств надзвичайних ситуацій Казахстану та Росії.