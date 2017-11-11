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Російські тролі підштовхували британців голосувати за брекзіт - CNN

Субота, 11 листопада 2017, 10:42

У червні 2016 року мережа облікових записів Twitter, які пов’язані з урядом Росії, розмістила десятки повідомлень у день референдуму про вихід Британії зі складу Євросоюзу.

Про це пише CNN.

У цих твітах російські тролі знущалися над проєвропейською кампанією про наслідки від брекзіту, а також над тодішнім прем’єр-міністром Британії Девідом Кемероном, який виступав за те, щоб його країна залишилась в ЄС.

Аналітики CNN зазначають, що облікові записи прикидались, що вони з інших країн, окрім США та Британії. Скоріш за все, вони були спрямовані на "короткострокову гру" в день голосування, щоб підштовхнути людей, які дивляться на нейтральні хештеги, до пробрекзитівської позиції.
Наприклад, обліковий запис @PeterMagLob створили наче у Німеччині. Спершу він твітив німецькою, проте в день голосування став робити по 20 твітів на годину англійською. При цьому він використовував нейтральні хештеги: #EUref, #BrexitInOut, #BritainInOut і #BrexitOrNo. Проте інформація, яку він поширював, була спрямована проти того, щоб Британія залишалась у складі ЄС.

"Twitter визнає, що цілісність самого виборчого процесу є невід'ємною частиною здоров'я демократії. Тому ми продовжуватимемо підтримувати розслідування, які проводяться державними органами, у разі втручання у вибори", - відповіла соцмережа на запит CNN.

Однак компанія відмовилась коментувати окремі облікові записи.

Українська правда

Теми: РосіяВелика БританіяЄС
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