Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Повідомлення про замінування 10 аеропортів були із сусідньої держави - поліція

Субота, 11 листопада 2017, 11:38

У Нацполіції встановили, що повідомлення про мінування 10 аеропортів України у п’ятницю були із сусідньої держави.

Про це повідомила прес-служба Нацполіції.

"Вчора до поліції надійшло 11 анонімних повідомлень про замінування аеропортів та одного розважального закладу. В усіх випадках об’єкти були ретельно перевірені, вибухонебезпечних речовин та предметів не виявлено. Встановлено, що дзвінки надходили із сусідньої держави та реальної загрози не становили", - йдеться у повідомленні.

За цими фактами відкриті кримінальні провадження за ч.1 ст.259 "Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності" Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 6 років.

Як відомо, у п’ятницю десять аеропортів України отримали повідомлення про замінування.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: поліціяаеропорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
поліція
За час війни на Київщині загинуло 1376 людей, зниклих безвісти 317 – Нєбитов
На Одещині через отруєння алкоголем 4 людей загинули, 7 у лікарні
Вибухи в Шевченківському суді: поліція показала кадри спецоперації
Останні новини
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
Усі новини...
Реклама: