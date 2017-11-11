Повідомлення про замінування 10 аеропортів були із сусідньої держави - поліція

У Нацполіції встановили, що повідомлення про мінування 10 аеропортів України у п’ятницю були із сусідньої держави.

Про це повідомила прес-служба Нацполіції.

"Вчора до поліції надійшло 11 анонімних повідомлень про замінування аеропортів та одного розважального закладу. В усіх випадках об’єкти були ретельно перевірені, вибухонебезпечних речовин та предметів не виявлено. Встановлено, що дзвінки надходили із сусідньої держави та реальної загрози не становили", - йдеться у повідомленні.

За цими фактами відкриті кримінальні провадження за ч.1 ст.259 "Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності" Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 6 років.

Як відомо, у п’ятницю десять аеропортів України отримали повідомлення про замінування.

Українська правда