Яценюк звернувся до Порошенка: Ми встигнемо змінити Конституцію

Лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк звернувся до президента з пропозицією змінити Конституцію.

Про це він заявив на з‘їзді НФ у суботу.

"Я звертаюсь до наших партнерів БПП, я звертаюсь особисто до Петра Олексійовича, ми можемо це зробити до наступних чергових виборів", - заявив Яценюк.

За його словами, він не веде мову про скасування загальних виборів президента і обрання його в парламенті.

"Президент є і буде. І народ буде виходити і вирішувати, хто ним буде", - сказав лідер НФ.

"Але президент - це окремий інститут. Він не відноситься ні до виконавчої, ні до законодавчої, ні до судової гілки влади. І він, як арбітр, має ефективно функціонувати з усіма функціями, які дозволять йому бути гарантом Конституції та головнокомандувачем", - додав Яценюк.

За його словами, Україна має розділити функції прем‘єра і президента за європейським зразком і "стати справжньою парламентсько-президентською республікою".

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Як повідомив Яценюк раніше, "Народний фронт" візьме участь у парламентських та президентських виборах.

Також колишній прем’єр подякував президенту Петру Порошенку "за досвід" 2016 року.

Роман Романюк, УП