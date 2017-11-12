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АТО: Одного бійця поранено біля Зайцевого

Неділя, 12 листопада 2017, 12:14

У зоні проведення АТО внаслідок обстрілів бойовиків біля Зайцевого отримав поранення один боєць ЗСУ. 

Про це повідомив речник  Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник. 

Протягом доби бойовики здійснили 18 прицільних обстрілів позицій сил АТО, ЗСУ 11 разів відкривали вогонь у відповідь.

На луганському напрямку НЗФ вели вогонь в районі Травневого  та Зайцевого, біля н.п. Луганське, Новоолександрівка, Майорськ, Лозове, Катеринівка та Новолуганське зафіксовано обстріли з великокаліберних кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї. З озброєння БМП противник вів обстріл по силах АТО в районі Попасної. 

На приморському напрямку відбулося 6 прицільних ворожих обстрілів, у т.ч. з 120- та 82-мм мінометів - поблизу Пісків. Обстріли також велися в районі н.п. Широкине та Водяне.

Зафіксовано також обстріл з 23-мм зенітної установки ЗУ-23-2, станкових та ручних гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї - поблизу Новоселівки Другої та Старогнатівки. 

Українська правда 

Теми: АТОжертви
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