СБУ: Викрито два центри, які оформляли подвійне громадянство

Служба безпеки припинила діяльність двох центрів на заході України, які допомагали отримати подвійне громадянство.

Про це повідомила прес-служба СБУ.

"Правоохоронці встановили, що ділки забезпечували "клієнтам" оформлення підробленого пакету документів, які дають право претендувати на отримання паспорту громадянина низки країн Євросоюзу. Зловмисники надавали замовникам повний "пакет послуг", у тому числі підбирали двійників, із знанням іноземної мови, для відвідування закордонних дипломатичних установ", - йдеться в повідомленні.

За інформацією служби, такими "послугами" скористались понад 1 тисяча людей. Вартість підроблених документів - до 8 тисяч євро.

"Під час санкціонованих обшуків у офісах та за місцями проживання зловмисників, оперативники СБ України вилучили майже сто пакетів документів для оформлення іноземного громадянства", - зазначає прес-служба відомства.

Зокрема, правоохоронці знайшли фальшиві печатки органів влади СРСР та України, паспорти громадян інших країн, незаповнені бланки свідоцтв про одруження та укладання шлюбу.

Відкрито кримінальні провадження за ст. 358 "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів".

Українська правда