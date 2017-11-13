Amnesty звинуватила Асада в злочинах проти людяності

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International (AI) звинуватила президента Сирії Башара Асада в злочинах проти людяності.

Про це пише DW.com.

До подібних злочинів правозахисники віднесли облогу військами Асада населених пунктів і примусове переселення проживаючих там людей.

Сирійська урядова армія влаштовувала бомбардування обложених територій і блокувала доставку гуманітарної допомоги, в результаті чого мирні жителі відчували гостру нестачу продовольства і медикаментів, підкреслили в AI.

"Сирійський уряд усвідомлено застосовує голод в якості колективного покарання для населення", - заявив представник німецького відділення AI Рене Вільдангель.

Amnesty розкритикувала також так звану "мирову угоду" між режимом Асада і сирійською опозицією, яка поширювалося, в тому числі, на східну частину Алеппо.

Договір передбачав можливість вибору для жителів обложених районів - залишитися в зоні ведення бойових дій або залишити їх. В результаті тисячі сімей, евакуйовані з міста, виявилися в тяжких умовах в бідно оснащених таборах, нарікають правозахисники.

У зв'язку з цим в AI вважають, що дану угоду можна прирівняти фактично до примусового переселення людей.

Amnesty зажадала від ООН провести ретельне розслідування описаних обставин і піддати кримінальному переслідуванню порушників.