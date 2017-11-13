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Суд звільнив від "криміналу" міліціонера, що ловив майданівців у Запоріжжі

Понеділок, 13 листопада 2017, 15:57

Комунарський районний суд Запоріжжя звільнив від кримінальної відповідальності екс-заступника керівника Комунарського районного відділу МВС України у Запорізькій області Ігоря Мурашка.

Таке рішення суд ухвалив у зв’язку з закінченням термінів давності справи, передає "Радіо Свобода".

Мурашко був обвинуваченим у справі про затримання майданівців 2014 року. Розгляд справи у суді тривав від літа 2014 року.

Вказується, що 19 лютого 2014 року Мурашко очолював групу міліції, працівники якої затримала з використанням сили п’ятьох учасників місцевого майдану.

Правоохоронця обвинувачували у "службовій недбалості" через те, що він не припинив дії підпорядкованих йому працівників, які проводили затримання активістів з порушенням чинного законодавства.

Суддя призначив Мурашку покарання у вигляді штрафу у розмірі 500 неоподаткованих мінімумів (8500 гривень) і заборони обіймати посаду у правоохоронних органах упродовж двох років.

Одному з постраждалих, що окремо подав цивільний позов до правоохоронця, має бути компенсована моральна шкода у розмірі п’яти тисяч гривень. Постраждалі й обвинувачений заявили про бажання оскаржити рішення суду в апеляційному суді.

19 лютого 2014 року близько 10 учасників запорізького Майдану зібралися біля військової частини 3033, щоб поспілкуватися з бійцями і не допустити їх відправлення до Києва. Пікетувальників розігнала міліція. П’ятьох учасників цього зібрання затримали працівники Комунарського районного відділу МВС України у Запорізькій області і доставили до відповідного відділу.

Під час затримання працівники міліції завдали майданівцям ударів, в тому числі гумовими кийками, внаслідок чого один із пікетувальників зазнав легких тілесних ушкоджень.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗапоріжжяМайдансуд
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