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Комітет Генасамблеї ООН ухвалив резолюцію щодо Криму

Вівторок, 14 листопада 2017, 19:56
Комітет Генасамблеї ООН ухвалив резолюцію щодо Криму

Третій комітет Генасамблеї ООН ухвалив оновлену резолюцію з прав людини щодо анексованого Криму.

Про це повідомляє Українська місія ООН в Twitter.

"3-й комітет ГА ООН ухвалив резолюцію щодо ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму, внесену за ініціативи президента Петра Порошенка. За – 71, проти – 25, утрималися – 77", - йдеться у повідомленні.

Президент Петро Порошенко привітав ухвалення оновленої резолюції.

"Вітаю рішення Третього комітету щодо посиленої резолюції ГА ООН про стан прав людини в Криму! Вдячні співавторам рішення та всім нашим союзникам за потужний сигнал російській окупаційній владі щодо міжнародної єдності і солідарності в питанні деокупації Криму", - зазначив Порошенко.

За прийняття резолюції подякував і міністр закордонних справ Павло Клімкін на сторінці у Twitter.

"Резолюція сильніша - голосів більше. Всім дякую за роботу та підтримку. Разом працюємо далі", - написав він.

Як відомо, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв розповів, що у резолюції "Становище у сфері прав людини в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі" йдеться про грубі порушення прав людини на окупованій території.

В оновленій резолюції є вимога до Росії щодо виконання тимчасових заходів наказу Міжнародного суду ООН про скасування заборони Меджлісу кримськотатарського народу та забезпечення навчання українською та кримськотатарською мовами.

"Українська правда" у Threads

Теми: ООНКримРосія
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