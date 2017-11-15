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Сешнс змінив свідчення про зв’язки Трампа з РФ

Середа, 15 листопада 2017, 00:43

Генеральний прокурор США Джефф Сешнс визнав, що йому було відомо про контакти між виборчою кампанією Дональда Трампа і російськими посередниками.

Про це він розповів Юридичному комітету Палати представників Конгресу США, пише Reuters.

Заява Сешнса не відкрила жодних нових зв'язків між командою Трампа і Росією.

Сешнс розповів Комітету, що він тепер згадав минулорічну зустріч з тодішнім кандидатом Дональдом Трампом, на якій радник кампанії запропонував допомогти організувати зустріч Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним, оскільки він має зв'язки з Москвою.

"Зараз я згадую зустріч, на якій радник Джордж Пападопулос зробив таку пропозицію", - сказав Сешнс.

"Але у мене немає чіткого спогаду про деталі того, що він сказав під час зустрічі", - заявив він.

Раніше Сешнс заявляв Конгресу, що він не знав про будь-які контакти кампанії Трампа з Росією.

З початку розслідування, очолюваного спеціальним радником ФБР Робертом Мюллером, численні консультанти Трампа визнали взаємодію з російськими посередниками. Серед них Дональд Трамп-молодший, колишній керівник кампанії Пол Манафорт, зять Трампа і старший радник Джаред Кушнер.

Пападопулос визнав себе винним в тому, що він брехав ФБР про свої контакти з російськими представниками.

Американські спецслужби прийшли до висновку, що Москва втрутилася у вибори в 2016 році, щоб допомогти кампанії республіканця Трампа.

Кремль заперечує це. Трамп стверджує, що між його кампанією і російськими чиновниками не було змови.

Теми: ТрампРосіяСША
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